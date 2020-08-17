Виорика Думбрэвяну: Мой рабочий день никогда не заканчивается, а маму я не видела с 7 марта

Руководитель главной «антиковидной» структуры страны рассказала корреспонденту «Комсомолки», когда закончится пандемия, где самый высокий риск заразиться, почему нас закрыли по домам на 2 месяца, и есть ли случаи подмены причин смерти - эксклюзив "КП".

Министр здоровья, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну нашла в своем плотном графике время, чтобы ответить на вопросы корреспондента «Комсомолки». Мы поговорили о многом: о сценариях ВОЗ, о том, когда все это закончится, как министр переживает это время, - ведь на плечи системы здравоохранения свалились самые серьезные проблемы в связи с коронавирусом.

У нас люди в коридорах не лежали

- Г-жа Думбрэвяну, как вы оцениваете действия Министерства здоровья, труда и соцзащиты с начала введения в Молдове карантина и до настоящего момента?

- Прежде всего, хочу отметить, что мы были теми, кто управлял важным кризисным сегментом, таким как медицинская система, которая непосредственно связана с населением, поэтому нам очень сложно самих себя оценивать. Мы верим, что граждане могут дать такую оценку. В первую очередь, те, кто был защищен от заражения COVID-инфекцией, но также и те, кто прошел через медицинскую систему, когда, к сожалению, заразился коронавирусом. Я хочу упомянуть, что мы действительно работали в довольно интенсивном режиме, потому что вы знаете, что медицинская система во многих отношениях довольно проблематична. Я имею в виду условия работы, финансирование, а также человеческие ресурсы. И в этих условиях кризис еще раз высветил все проблемы, стоящие перед здравоохранением Молдовы. Нам приходилось иметь дело со всем этим, работать в существующих условиях. И я хочу напомнить, что еще никогда в нашей стране не было чрезвычайных ситуаций. Несмотря на это, нам удалось избежать ситуаций, которые были в других странах, когда людям отказывали в госпитализации, размещали в коридорах больниц, - мы не пережили печальный опыт других стран. Потребовались действия всех сфер, потому что пандемия требует определенных усилий не только со стороны медицинской системы, мы сотрудничаем как с МВД, так и с министерством образования, потому что вы знаете, что на разных этапах пандемии принимались ограничительные меры, а позже эти меры ослабили. А поскольку некоторые из мер не могли быть обеспечены только министерством здоровья, их внедряли на этой межотраслевой платформе.

- Что было самым трудным в вашей работе как министра во время карантина?

- Практически, все было сложно, это не характерная ситуация для Республики Молдова. Но в эту ситуацию попали все страны, переживающие пандемию. Действительно, было чувство страха, непонимания со стороны населения, и это оказало сильное давление на медицинскую систему. К сожалению, пытались вмешаться и разные представители политического класса, которые не всегда действовали в интересах системы здравоохранения и здоровья населения. И это также оставило очень тяжелый след. В течение этого периода я сталкивалась со множеством фейковых новостей, которые сводили иногда на нет все усилия, которые прилагала медицинская система и особенно медработники. Это, наверное, самая сложная вещь, с которой очень трудно справиться, и что мы не можем контролировать по сравнению с другими моментами.

Рабочий день – с 7:30

- Каков ваш рабочий график? Опишите ваш будний день. Есть ли выходные?

- Я уже говорила выше, что мы работаем в режиме ежеминутной готовности. И всякий раз, когда необходимо вмешательство специалистов, мы не смотрим, какое сейчас время дня или ночи. Обычно мой рабочий день начинается в 7:30. Вы знаете, что с конца января у нас на платформе министерства проходят заседания координационного центра, где представляется ситуации за последние двадцать четыре часа. На этих встречах мы принимаем совместные решения. Затем следует серия заседаний по отдельным важным вопросам, например, по деятельности больниц. Казалось бы, в больнице просто открыть несколько мест для зараженных Covid-19, но на самом деле это длительный процесс, который занимает несколько дней, а иногда и две недели.

- Почему так складывается?

- Потому что речь идет об оценке ситуации в соответствующей больнице, об адаптации условий, подготовке персонала и обеспечении необходимым оборудованием и т.д. В остальное время днем мы подключаемся, когда нужно обеспечить перевод тяжело больного пациента из районного медицинского учреждения в республиканское. Буквально на днях, у нас был достаточно сложный пациент, его собирались переводить. Но проблема заключалась в отсутствии реаниматолога в санитарной службе. Нашли специалиста в другом учреждении, который мог бы сопровождать этого пациента. Все эти вопросы решаются на уровне министерства. В течение рабочего дня возникает много нештатных ситуаций. Такие как оценка и регулирование ситуации вспышек коронавируса, которые случаются из-за нарушения правил, связанных с пандемией. Например, свадьба в Рышканском районе, результат которой - девятнадцать инфицированных людей, и здесь мы уже вмешиваемся, чтобы решить, как мы можем предотвратить такие мероприятия

Это рутина, но это сложная рутина. Сейчас на плечах министерства – двойной объем работы, ведь мы готовимся и к осенне-зимнему периоду, с учетом пандемии. Идет процесс проведения государственных закупок средств индивидуальной защиты, расходных материалов, лекарств. И это помимо огромного объема работы, связанного с пандемией. У системы здравоохранения есть другие проблемы и другие вопросы, с которыми сталкивается население, не только Covid-19. Но я хотела бы отметить всех своих коллег в министерстве и в медицинской системе, говорим ли мы о республиканских учреждениях, районных или о семейных врачах. Мы очень плодотворно сотрудничаем, общаемся. Могу заверить, что медицинская система консолидировалась, и мы чувствуем единство, которое действительно существует в системе.

- А когда ваш рабочий день заканчивается?

- По-разному. Часто мой рабочий день даже не заканчивается. И это было много раз, когда у нас бывают серьезные случаи, я их упоминала, они решаются поздно ночью. К нашей большой радости, сейчас у нас нет тех авралов, которые были в марте и апреле, когда были вспышки болезни, и районные больницы еще не были готовы к приему инфицированных коронавирусом. Нам приходилось их из районных больниц переводить в городские и республиканские. Мы тогда за ночь переводили десятки пациентов. Или, если вы помните резонансный случай, когда была вспышка коронавируса в общежитии Технического университета Молдовы. Тогда поздно вечером 20 студентов были госпитализированы. Теперь все это проще, потому что процесс уже хорошо отлажен, есть ответственные, есть оперативное согласование. Но, к сожалению, иногда случаются и выпадающие из рамок ситуации.

Семья – большая поддержка

- Удается ли вам проводить время с семьей? Как вообще семья относится к этой ситуации и к вашей работе в режиме чрезвычайного положения?

- Это самая большая проблема. Я мало внимания уделяю семье, но в это непростое время меня поддерживают мои близкие. Я им благодарна за понимание. Я не видела маму с 7 марта. Но я не видела ее не только из-за нехватки времени, а потому что с моей стороны было бы несправедливо не защитить ее. Несмотря на то, что мы, работники министерства не на переднем крае, мы всегда находимся в прямом контакте со специалистами в медицинских учреждениях, мы постоянно подвергаемся риску заразиться, и в данных условиях я стараюсь не подвергать маму риску.

- Госпожа министр, как вы выдерживаете давление со стороны общественности и СМИ?

- Вначале меня сильно беспокоила любая критика и любая статья в СМИ, которая содержала искаженные данные или неверную интерпретацию фактов. Но позже я поняла, что теряю энергию и силы напрасно. Оно того не стоит. Всем известно, что мы выработали механизм обнародования информации и общения с представителями СМИ. Этот механизм разрабатывался специалистами по коммуникациям в данной области, именно – для кризисных ситуаций. И мы придерживаемся данного плана. И до этого мы всегда старались проводить информационные кампании, о которых можно узнать на сайте министерства, а также там ежедневно публикуется обновленная информация. Многие структуры в Молдове не публикуют информацию даже еженедельно. Мы делимся данными каждый день. Работники министерства считают себя ответственными за точность данных, которые публикуются и которые мы каждый раз предоставляем гражданам. Хотя есть еще небольшая группа тех, кто скептически относится к этой информации. Поэтому я обращаюсь к гражданам с просьбой прислушаться к официальным данным, которые поступают от властей. А не верить фейковым новостям в соцсетях и некоторых СМИ. Не надо подвергать себя и своих близких риску. Я бы посоветовала СМИ объединить наши усилия и направить их на благо населения, потому что любые фейковые новости, любые нападки, касаются не отдельных людей, а системы здравоохранения в целом, прежде всего. Их наносят непосредственно медицинскому персоналу, а это в конечном итоге наносит ущерб здоровью граждан Молдовы. Поэтому давайте думать о последствиях фейковых новостей и атак прежде, чем их распространять.

Нам надо с этим жить

- Согласитесь, что пандемия изменила жизнь практически всех людей и в Молдове, и в мире в целом. А как бы вы кратко охарактеризовали свою работу и жизнь до пандемии и после?

- Вы правильно заметили, что COVID-19 изменил жизнь всех и изменил ее в корне. COVID-19 повлиял на некоторые характерные черты, которыми мы обладали как народ, как культура. Стало ясно, что независимо от того, где и кем мы работаем, нам нужно изменить свое поведение, нам нужно прислушиваться к советам врачей, потому что речь идет о нашем здоровье, а часто даже и о нашей жизни. Вот почему мы должны научиться жить с этим COVID. Как это было бы не прискорбно.

- Молдова следует рекомендациям ВОЗ в борьбе с распространением коронавируса. Все ли рекомендации выполняются? Как вы связываетесь с представителями этой организации? Как общаетесь?

- Прежде всего хочу отметить, что мы руководствуемся рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, но это не единственная платформа для сотрудничества с ВОЗ. Эта организация помогла Республике Молдова в разработке клинических протоколов, ВОЗ помогла Республике Молдова разработать руководящие принципы, запустить информационные кампании, размножить информационные материалы, адресованные населению в целом, а также различным группам работников, как, например, медицинской системы, полиции т.д. ВОЗ была тем, кто делился с нами опытом, когда мы просили об этом, в том числе, сейчас, когда речь идет о возобновлении работы учебных заведений и садиков. ВОЗ работает с ЮНИСЕФ, Министерством образования, культуры и исследований и, конечно же, с врачами. Но кроме этого ВОЗ предоставил огромную помощь Молдове в виде тестов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников, расходных материалов. Недавно были поставки, которое направили национальному агентству общественного здравоохранения на укрепление государственных лабораторий для проведения тестирования. И мы говорим не только о COVID, потому что у нас также грипп, корь и многое другое. Вот почему в этих условиях я очень ценю поддержку, которую мы получаем от ВОЗ. Как мы общаемся с ними? Они присутствуют с нами каждый день, с 7:30, на платформе координационного центра прямо с первой встречи. И я хочу поблагодарить их за всю предложенную поддержку, и я хочу искренне поблагодарить главу организации, который в этот период был очень восприимчив к потребностям граждан Молдовы.

- Все, наверное, слышали о "плане ВОЗ", по которому Молдова достигнет 28 тысяч больных и все пойдет на спад. Был ли такой прогноз? А-то уже за 30 тысяч перешли, а спада не наблюдается. Чего нам вообще ожидать?

- Прежде всего, это не план ВОЗ. Действительно, есть несколько сценариев, которые были разработаны Национальным агентством общественного здравоохранения по рекомендациям, предоставленным ВОЗ. Эти сценарии относятся к развитию эпидемиологической ситуации в Молдове, но они связаны со многими показателями. Вы спрашиваете меня, чего ожидать. Прежде всего, очевидно, что учитывались такие показатели как количество населения, количество инфицированных, количество пациентов в больницах, количество людей в крайне тяжелом состоянии, число больных в реанимации. При этом учитывается летальность, учитывается уровень инфицирования: сколько человек может заразиться от одного. Так, есть несколько индикаторов, на основе которых специалисты разрабатывают эти прогнозы. И, если вы помните, Национальное агентство общественного здравоохранения изначально исходило из прогноза, что Республика Молдова может зарегистрировать только четыреста случаев, когда пандемия была в Китае. Позже, когда первые случаи были зарегистрированы в Италии, было упомянуто, что мы можем достичь критической цифры в две тысячи случаев. Но когда пандемия перекинулась на Европу, прогнозы были уже другими.

Во многом развитие ситуации зависит от поведения каждого из нас. У нас были Поминальные дни, мы тогда призывали население не идти на кладбища. Местные органы власти, священнослужители, церкви поддержали этот призыв, и большинство населения не пошло на кладбища, осталось дома. Но очень многие собирались с родственниками целыми компаниями. А затем у нас был скачок инфицированных в июне. довольно резкий, обусловленный данной ситуацией. Сейчас категорически запрещены свадьбы, торжества и другие церемонии в закрытых помещениях. Но мы видим, что свадьбы все-равно справляют в залах. Мы не можем это пресечь, так как не имеем права врываться в частное помещение. Как я приводила выше пример – свадьба на сто человек, результат - девятнадцать инфицированных, и будет еще больше. Поэтому очень сложно сказать, когда закончится пандемия, это очень сильно зависит от каждого из нас, и от центральной власти, и от местных властей, и от экономических структур. Потому что да, мы ослабили меры, но каждое такое послабление должно исполняться на основе определенных правил. Соблюдение этих правил должно быть как со стороны тех, кто оказывает услуги, так и со стороны граждан.

Нас спас 60-дневный карантин

- Как вы думаете, почему довольно большое количество граждан не доверяет Министерству здоровья, труда и соцзащиты?

- Согласна, мы в последнее время отслеживаем, каков уровень доверия граждан, и с сожалением отмечаем, что этот показатель не так высок. Отсутствие доверия народа по отношению к властям, как центральным, так и местным, - проблема не сегодняшняя, даже не вчерашняя, а очень давняя. Одна из причин, как я думаю, обусловлена, прежде всего, информационным кризисом, который продолжается все это время из-за того, что система здравоохранения постоянно подвергается нападкам. Система здравоохранения республики часто ассоциируется у людей с такими явлениями, как коррупция. К сожалению, подлили масла в огонь и фейковые новости, они существенно сократили все усилия, которые исходили от властей. Но, по сути, существующие политические кризисы и политические изменения, произошедшие не только за последний период, безусловно, сильно ударили по государственной власти и доверию граждан к ней. Вот почему мы должны работать, чтобы заслужить это доверие, и наша задача - восстановить доверие населения к медицинской системе.

- Один из самых частых вопросов к министерству от читателей газеты. Почему в карантинных правилах двойные стандарты? То есть было 300 человек больных всего - закрыли по домам, стало 3 тысячи - выпустили. В парки было нельзя, а в забитый транспорт (никем не регулируемое количество) можно. С ребенком до 7 лет нельзя на рынок, а с ребенком 8 лет - можно. И т.д. Сейчас довольно большое количество заболевших в день, но все открывают вновь.

- На первом этапе, если помните, у нас было всего несколько десятков коек для инфицированных коронавирусом в больнице имени Тома Чорба. Позже мы увеличили это количество до ста восьмидесяти коек за счет еще одного лечебного учреждения. Так мы бы заняли две больницы за два дня. Нам нужна была передышка, чтобы подготовить места в районных больницах.

Я поясню. Возьмем первый период, то есть с 7 марта, когда мы зарегистрировали первый случай Covid-19 в Молдове. Этот первый случай был завезен в Молдову. Тогда все случаи, зарегистрированные в республике, были импортированы. Нам нужно было предотвратить массовое и очень быстрое распространение инфекции и подготовить медицинскую систему. Мы начали с нескольких стратегических больничных учреждений. Потом мы продолжили обустраивать районные больницы. Эта 60-дневная передышка во время действия чрезвычайной ситуации дала возможность, прежде всего, подготовить медицинскую систему к массовому распространению инфекции.

Позже у нас были локальные вспышки – Штефан-Водэ, Брынзены. Но медицинская система шаг за шагом уже подготовилась к пандемии. С другой стороны, нельзя бесконечно держать людей запертыми в доме. Вспомните, люди через шестьдесят дней уже устали. Экономические агенты очень настойчиво требовали возобновления деятельности. Что бы государство не предоставило им в качестве мер поддержки, экономическая деятельность явно несопоставима с этими мерами. В этих условиях, которые пережили и другие страны, некоторые структуры возобновили свою деятельность. Эти послабления вызвали скачок количества инфицированных. Давайте возьмем Израиль, что там произошло. Там тоже был скачок после послаблений.

Мы адаптировали меры под определенные условия. Например, можно устраивать торжества до 50-ти человек, но без музыки, без танцев. Потому что очень высок риск заражения. Приветствуется работа удаленно, если есть такая возможность. Но вот рынок, - здесь нужно выбирать. Это ваш выбор, ходить на рынок или в бассейн или нет.

Что касается транспорта, я полностью согласна, - там очень высок риск передачи инфекции. Мы искренне надеемся, что население не будет переполнять общественный транспорт. Еще одно условие – обязательное ношение масок в общественном транспорте. Это мера защиты.

- Очень часто обвинения звучат от людей - действительно ли врачи при любой смерти пишут причину - коронавирус? Ходят такие слухи...

- Хочу вам сказать, что за все это время у нас было два подобных случая. В соцсети сообщили о том, что неправильно написали причину смерти COVID. В одном случае мы уведомили правоохранительные органы, и человек сразу удалил свое видео из социальных сетей. Информация была полностью опровергнута. В другом случае человек признался, что распространил эту ложную информацию из-за похорон своей мамы. В его селе жители распространили новость, что его мать умерла от COVID, от него просто шарахались. Мы сожалеем об этом, есть у нас элементы дискриминации. Мы всегда говорим, если кто-то знает об ошибках или неверной информации, сообщите нам, и мы разберемся. Для того, чтобы документально зафиксировать смерть человека в результате COVID, необходимо наличие лабораторного теста, чтобы он был положительным. Это может проверить каждый в любое время. Нет никаких причин, субъективных или объективных, которые могли бы обусловить фальсификацию этих данных. Но если у кого-то есть определенные сигналы, мы готовы в каждом случае их изучить.

- Как убедить тех, кто не верит в серьезность Covid-19, соблюдать меры предосторожности?

- Дорогие сограждане! За все это время я убедилась, что COVID-19 не выбирает жертв по возрасту, полу. К сожалению, COVID-19 затронул всю Республику Молдова, а также другие государства, но как скоро мы преодолеем эту ситуацию, как скоро перейдем к нормальной жизни, зависит от каждого из нас. Прислушайтесь к советам врачей. Есть несколько важных правил, от которых зависит здоровье и жизнь не только нас, но и наших близких. Соблюдайте социальную дистанцию не менее одного метра. Вы должны носить маску, когда находитесь в общественном транспорте, когда вы находитесь в закрытых помещениях, где невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции в один метр. Как можно чаще мойте руки.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

- Спасибо за беседу.

Наталья СИНЯВСКАЯ