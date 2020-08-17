Правительство утвердило перечень видов животных и птиц, на которых разрешена охота в сезоне 2020–2021 годов

|
|
...
|
Общество
Правительство на своем заседании утвердило перечень видов животных и птиц, на которых разрешена охота в сезоне 2020–2021 годов. В частности, речь идет о кабанах, зайцах, фазанах, гусях, утках, водяных курочках, голубях, перепелах, лисах и шакалах.
Охотиться можно будет по средам, субботам и воскресеньям, в том числе в установленные законом праздничные дни на следующих угодьях:
в охотничьих фондах территорий, преимущественно не облесенных, находящихся в управлении обществ охотников и рыболовов Республики Молдова;
Запрещена на весь сезон охота на оленей, муфлонов, косуль, барсуков, куропаток, голубей-клинтухов, дупелей, тонкоклювого кроншнепа, большого веретенника, большого кроншнепа и на все виды хищных птиц, а также на другие виды, занесенные в Красную книгу Молдовы.
Охота вдоль государственной границы разрешена на основании заключения, выданного Генеральным инспекторатом Пограничной полиции.
@Telegram
Рекомендуем
Обсуждение новости
|