Поставка природного газа приостановлена по определенным адресам в Кишиневе

Поставка природного газа домашним потребителям и экономическим агентам будет приостановлена по определенным адресам в Кишиневе, в секторах: Центр, Рышкань и Буюкань. Эта мера применяется с сегодняшнего дня, 17 августа, в 09.00, и до 21 августа, в 17.00. Об этом заявила Примэрия муниципия Кишинев, передает IPN.

Таким образом, поставка природного газа будет приостановлена в секторе Рышкань по адресам: ул. М. Витязул, 10, 10/1; Албишоара, 84/6, 86/2; ул. Заикина, 37, 30/1, 30, 26, 24, 24/1, 10, 3b, на ул. К. Стамати, 10, 16; Св. Андрей, 37; ул. С. Лазо, 25, ул. Колумна, 144E, 140, 140/1, 162, 102; ул. Александру чел Бун, 108, 91; ул. Антон Панн, 1A; ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, 57, 57/1, 53, 51; ул. Г. Виеру, 7; ул. А. Диордицэ, 5, 2; ул. Е. Дога, 2; ул. А. Пушкина, 33; ул. А. Дога, 2/a.

В секторе Буюканы, по ул. Т. Чорбэ, 32/1, 38; ул. Штефан чел Маре, 190, 154, 136, 134/1, 134; ул. Митрополит Дософтей, 132, 126, 124, 112; ул. Митрополит П. Мовилэ, 41, 32/3, ул. Колумна, 145, С. Лазо, 48, 40; ул. Сфатул Цэрий, 59, 55/1, 30, 26.

В секторе Центр по ул. Влайку Пыркэлаб, 63, 52; ул. Митрополит Варлаам, 77, Штефан чел Маре, 136.

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что эта мера применяется оператором системы распределения природного газа ООО „Chişinău - Gaz” в связи с выполнением работ по смене крана DN500mm, по ул. Т. Чорба, 38.