Влад Филат попросил прощения, что плохо защищал партию, но "извлёк урок"...

Влад Филат, в качестве нового старого лидера молдавских либерал-демократов пообещал, что партия "заслуживает стать и станет тем, чем была - локомотивом европейской интеграции". И попросил прощения, что плохо защищал партию, но "извлёк урок" и обещает больше не лодырничать.

Для освежения памяти Влада Васильевича уважаемого - показатели падения привлекательности европейского вектора, покуда он был премьер-министром и членом правящего альянса (2009-2016).

Надо сказать, что вся молдавская элита молодец. Даже Игорь Додон, ибо ЕС побеждает, несмотря на разногласия и даже взвешенную внешнюю политику.

@Telegram GK