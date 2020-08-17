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Влад Филат попросил прощения, что плохо защищал партию, но "извлёк урок"...
17.08.2020

Влад Филат, в качестве нового старого лидера молдавских либерал-демократов пообещал, что партия "заслуживает стать и станет тем, чем была - локомотивом европейской интеграции". И попросил прощения, что плохо защищал партию, но "извлёк урок" и обещает больше не лодырничать.

Для освежения памяти Влада Васильевича уважаемого - показатели падения привлекательности европейского вектора, покуда он был премьер-министром и членом правящего альянса (2009-2016).

Надо сказать, что вся молдавская элита молодец. Даже Игорь Додон, ибо ЕС побеждает, несмотря на разногласия и даже взвешенную внешнюю политику.

@Telegram GK


 
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