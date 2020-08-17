Ионицэ: в Молдове правильно сделали одну вещь

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал о том, что IT-отрасль в Молдове - это то, что создавалось с нуля и весьма продумано.

Молдавскую экономику принято ругать, а все экономические меры, предпринимаемые властью за годы независимости - критиковать, и есть за что. Однако не все так плохо. Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что в стране было сделано весьма удачно с экономической точки зрения.

"Единственное, что в этой стране сделали правильно, то есть создали стимул и "налоговый рай" – это IT-отрасль", - заявил Ионицэ.

По его словам, интеллектуальный продукт, создаваемый в Молдове, является мощным механизмом развития экономики.

"IT-продуты, информационные продукты, по моим расчетам, в этом году будут экспортированы в объеме около 200 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем вино. Но при этом из страны ничего не уходит, страну покидает только продукт умственного труда", - объяснил эксперт.

Самое интересное, говорит Ионицэ, что IT-отрасль в стране создавалась без какой-либо базы, что делает ее поистине уникальной.

"Это отрасль, которой реально помогли. Если бы меня спросили – за что хвалить наше государство за последние 10 лет, я бы ответил, что за IT-отрасль, которой мы уделили должное внимание, и достигли такого серьезного экспорта, начав с нуля", - резюмировал экономист.

Сергей ЦУРКАНУ