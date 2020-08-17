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Экономика
Молдавский банк использовался для отмывания миллионов долларов
17.08.2020

Российский бизнесмен вывел миллиард долларов через молдавский банк.

Бывший владелец «Европейского экспресса» Олег Кузьмин обвиняется в отмывании одного млрд долларов США из России. Известно, что бизнесмен признал свою вину, и теперь рассчитывает на особое рассмотрение дела в суде.

В следственном департаменте МВД РФ говорят, что Олег Кузьмин стал одним из организаторов преступной группировки, среди лидеров которой числились известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Также деятельное участие принимала Елена Платон, сестра осужденного бизнесмена.

С ними активно сотрудничали теневые банкиры Александр Григорьев и Александр Коркин.

Именно теневые банкиры и познакомили Олега Кузьмина с Владимиром Плахотнюком, который и рассказал о схеме отмывания денег из России через молдавскую банковскую систему.

Узнав об этом, Олег Кузьмин изъявил желание стать участником аферы по отмыванию денег, после чего «Европейский экспресс» был включен в эту схему, передает Коммерсант.

Автор: Михаил Генчу


 
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