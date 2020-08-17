Молдавский банк использовался для отмывания миллионов долларов

|
|
...
|
Экономика
Российский бизнесмен вывел миллиард долларов через молдавский банк.
Бывший владелец «Европейского экспресса» Олег Кузьмин обвиняется в отмывании одного млрд долларов США из России. Известно, что бизнесмен признал свою вину, и теперь рассчитывает на особое рассмотрение дела в суде.
В следственном департаменте МВД РФ говорят, что Олег Кузьмин стал одним из организаторов преступной группировки, среди лидеров которой числились известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Также деятельное участие принимала Елена Платон, сестра осужденного бизнесмена.
С ними активно сотрудничали теневые банкиры Александр Григорьев и Александр Коркин.
Именно теневые банкиры и познакомили Олега Кузьмина с Владимиром Плахотнюком, который и рассказал о схеме отмывания денег из России через молдавскую банковскую систему.
Узнав об этом, Олег Кузьмин изъявил желание стать участником аферы по отмыванию денег, после чего «Европейский экспресс» был включен в эту схему, передает Коммерсант.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|