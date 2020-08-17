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Семья
В Единцах десятки человек подрались из-за штрафов
17.08.2020

Вместе отдыхали, а когда одни оштрафовали, а других - нет, недовольные пришли бить лица. Разборки в стиле классической трагикомедии произошли на севере Молдовы. Две семьи устроили эпохальное побоище из-за штрафа за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.

История началась несколько недель назад, когда обе семьи праздновали за большим застольем. На место празднества приехала полиция и выписала серьезные штрафы обеим семья за нарушение карантинных мер. Об этом сообщается в Инстаграм Gagauzinfo.md.

Одна семья сразу же выплатила штраф, чтобы решить проблему. Вторая семья долго медлила, но так и не выплатила полагающийся штраф.

В результате, те, кто заплатил, решили разобраться с ситуацией по-своему, и пришли ко второй семьи с претензиями. Претензии перешли в конфликт, который перешел в серьезную драку с участием около ста человек.

На место семейных разборок снов приехала полиция.

Автор: Михаил Генчу


 
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