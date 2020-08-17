Избирательный штаб Майи Григорьевны продолжает танцевать на граблях. Вышиванка, поле, слоган, нелепо переведенный на русский язык и вовсе не переведенный ПАС (на заметку офису Майи Григорьевны - ваша партия, на русском языке звучит как ПДС - партия действие и солидарность).

Впрочем, кому мы рассказываем? До тех пор, пока у Майи Григорьевны за всю эту движуху отвечают такие как Кульминский или Перчун - грабли никуда не денутся.

Фото - Сергей Добровольский.

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