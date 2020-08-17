Все еще про украденный миллиард, банки, схемы и действующие лица...

Синхронное полускрытое возмущение миссии Международного валютного фонда, а также посла США в Молдове Дерека Хогана действиями Генпрокуратуры, которая наложила арест на активы Victoriabank на основании того, что они были приобретены на средства, полученные от "кражи миллиарда", наводит на некоторые мысли, даже с учётом первичного осадочка, что это всё возможно месть Вячеслава Платона.

А именно наше внимание привлекли практически схожие намеки МВФ и посла, что, мол, расследовать-то надо, но банк же как бы уже не совсем молдавский (практически навязывается сентенция, что вы не понимаете - это уже другое), поэтому чего прошлое ворошить, да ещё и в таком неприятном духе секвестров и арестов имущества.

Банк действительно был еще при Владе Плахотнюке спихнут румынскому Banca Transilvania и ЕБРР, которые сегодня его и контролируют и поэтому мы смеем предположить, основываясь на некоторых косвенных данных, что между Плахотнюком и коллективным Западом было заключено неписанное и негласное соглашение замять "кражу миллиарда" через передачу банковской инфраструктуры в руки новых администраторов и управленцев (по схожей модели, но с Moldindconbank, хотели замять и следы "Ландромата").

Со стороны самодержавного олигарха, если абстрагироваться от его участия в самой краже, это был шаг в правильном направлении. "Кража миллиарда" куда больнее ударила по имиджу молдавской банковской системы, нежели нанесла критический ущерб по финансам (поэтому и ждать каких-то прорывов в социально-экономической области вместе с гипотетическим возвращением миллиарда тоже не приходится). Имидж, как бы это не звучало цинично, в этой истории, как долгоиграющий фактор, важнее финансов, которые то есть, то нет, в зависимости от тысяч внешних обстоятельств (что вовсе не значит, что их можно не возвращать, просто их вернуть легче, чем имидж).

И проблемы с имиджем Влад Георгиевич уважаемый осознавал. Его имидж мешал ДПМ коммуницировать с Западом (хотя олигарх сам его подрывал, не считаясь со здравым смыслом), а Западу признать Плахотнюка полноценно своим (son of a bitch). И вот таким банковским маневром, как нам кажется, и была сделана попытка решить три проблемы сразу - улучшить ситуацию в банковской отрасли, улучшить имидж государства, пострадавший от эпохальной кражи, а равно частично замять саму кражу, представив продажу банков эффективной санацией.

Вышеперечисленное перекликается местами с тем, что говорил Илан Шор в ходе последней дистанционной пресс-конференции - верните лицензии трем банкам, участвовавшим в схеме вывода, и они отработают на возвращение миллиарда. Но в таком варианте банковская инфраструктура остаётся под управлением молдавских представителей и интерес для Запада представляет на порядок меньше.

Вывод тут напрашивается в том числе такой - секвестр активов Victoriabank и реакция на это западных структур указывает на моральное соучастие просвещенного коллективного Запада в "краже миллиарда". Соучастие там было и юридическое, ведь всякие там Литвы и прочие Прибалтики - это же уже Евросоюз, это уже Запад, через которые деньги уходили дальше, но сделаем вид, что мы все всё понимаем, что есть Запад и есть Запад. Моральное же соучастие в краже к делу не пришьёшь, но осадочек-то, осадочек...

Поэтому МВФ неплохо бы фильтровать базар), поскольку Запад, при всем своем прогрессе, в Молдове подрастерял статус непогрешимого игрока (можем даже как-нибудь поименно сказать благодаря кому конкретно), хоть и остаётся привлекательной витриной.

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