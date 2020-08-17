Додон улетел в Москву

Президент сдержал свое обещание и улетел отдыхать в Москву. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь президента Кармена Стерпу. Она сказала, что не знает точно, на сколько дней уехал Додон.

Эксперты полагают что данный визит вызван предстоящими выборами. И.Додону нужна поддержка диаспоры в России и голоса приднестровцев. Иначе его победа под большим вопросом. Стало известно, что в Москве за ним прислали автомобиль.

Не исключено что в дальнейшем И.Додон отправиться в Крым. В России надо думать прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. И визит И.Додона в Крым отрежет все возможности для улучшения взаимоотношений с Киевом.

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