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Додон улетел в Москву
17.08.2020

     Президент сдержал свое обещание и улетел отдыхать в Москву. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь президента Кармена Стерпу. Она сказала, что не знает точно, на сколько дней уехал Додон. 

     Эксперты полагают что данный визит вызван предстоящими выборами. И.Додону нужна поддержка диаспоры в России и голоса приднестровцев. Иначе его победа под большим вопросом. Стало известно, что в Москве за ним прислали автомобиль. 

     Не исключено что в дальнейшем И.Додон отправиться в Крым. В России надо думать прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. И визит И.Додона в Крым отрежет все возможности для улучшения взаимоотношений с Киевом.

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