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Экономика
Покупатель из Евросоюза знал, что Victoriabank фигурирует в отчете KROLL, - Цырдя
17.08.2020

Скоро подтянутся и европослы. Депутат и политолог Богдан Цырдя прокомментировал реакцию бизнес ассоциаций из Евросоюза на арест некоторых активов Victoriabank.

- Из рубрики «Будни психбольницы». Европослы и Запад в целом очень обеспокоены затягиванием расследования кражи века. Это они говорят везде и всегда. Но как ГП арестовала счета Виктория банк в размере 1.9, эти же западные организации выразили обеспокоенность.

Отметим некоторые нюансы.

1. Виктория банк принадлежал Плахотнюку.

2. Плахотнюк фигурирует в отчете парламентской комиссии по краже миллиарда.

3. Виктория банк фигурирует в отчете Кролл. ВБ кредитовал БЕМ и Шора фейковыми кредитами.

4. Плахотнюк продал банк и украденные акции Цоп и Платона. Покупатель знал, что акции краденные, но купил банк.

5. Покупатель возмущен, почему он должен возвращать украденные из миллиарда деньги.

6. Так как покупатель из Евросоюза, то и бизнес ассоциации Евросоюза возмущены. Скоро возмутятся и послы.

7. Вот такие принципы и ценности. Перекупка краденного – это правильно. А вы думали, рабским трудом добьешься процветания? :), - написал Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу


 
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