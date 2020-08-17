Фуркулицэ задал неудобные вопросы Слусарю и Санду

Одно дело говорить, другое - делать. Депутаты ПСРМ призывают фермеров не поддаваться на провокации.

Социалисты Корнелиу Фуркулицэ и Раду Мудряк напомнили протестантам, что бывшее правительство Майи Санду не были заинтересованы в решение проблем молдавских фермеров.

Теперь же PAS и DA специально подзуживают фермеров, чтобы спровоцировать серьезный кризис. В результате такого кризиса они хотят позволить иностранным бизнесменам скупать сельхозугодия в Молдове, что, в свою очередь, уничтожит прослойку мелких фермеров.

В качестве примера Корнелиу Фуркулицэ напомнил, как в прошлом году во времена правления кабмина Санду, на севере страны от града сильно пострадали виноградники.

- Но правительство Санду не уделило этому внимание. Никаких субсидий они не предоставили, не возместили убытки. Хочу спросить г-на Слусаря, сколько раз он побывал тогда на севере страны и побеседовал с пострадавшими фермерами, или призывал выходить на протесты? Ни разу.

Кроме того, в правительстве Санду был самый слабый министр сельского хозяйства в истории Молдовы (Жоржетта Минку). Когда она предложила сделать из винограда муст и продать этот муст школам и детсадам, это было для нас большим разочарованием, многих это рассмешило, — напомнил Фуркулицэ.

Депутат ПСРМ указал на то, что правительство Санду лишь предлагало закрыть некоторые школы и больницы. Теперь же DA и PAS предлагают подобную оптимизацию в сельском хозяйстве.

- Они предлагают оптимизацию мелких фермеров, то есть их исчезновение. И это произойдет после того, как иностранцам разрешат покупать сельхозземли в Молдове, — отметил Фуркулицэ.

Он призвал фермеров «научиться отличать зерна от плевел», и «прислушиваться к тем, кто действительно делал и продолжает делать много хорошего для сельского хозяйства».

Депутат ПСРМ Раду Мудряк перечислил решения, которые разработала на прошлой неделе парламентская группа по вопросам сельского хозяйства. Он также призвал фермеров не поддаваться на манипуляции политиков и возвращаться на свои поля.

- Стране нужен хлеб, а не политические протесты, — заявил Раду Мудряк.

Напомним, что запрет на продажу сельхозземель иностранцам закреплен в статье 6 закона «О нормативной цене и порядке купли-продажи земли» от 1997 года. Вопрос об отмене этого запрета поднимался неоднократно народными избранниками от проевропейских партий.

Автор: Михаил Генчу