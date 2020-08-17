Что надо знать гражданам Молдовы, желающим отправиться в Турцию

Что происходит на курортах Турции сегодня?

Многие граждане Молдовы колеблются в принятии решения – ехать на море в Турцию или нет. На сегодняшний день сохраняется правило о пребывании на карантине в течение 14 суток всех вернувшихся с отдыха.

Как же дела обстоят в Турции?

Аэропорт заметно «обмелел», но прилетающих вполне достаточно. На входе никто даже не мерял температуру – все прошло стандартно, как в прошлые голы. Единственное отличие – в самолете следовало заполнить декларацию о том, куда направляется турист, контактировал ли он с больными коронавирусом, какие страны посещал прежде.





Отель (на примере топового пятизвездочного)

Доступны отели, включенные в программу Safe tourism. Все сотрудники без исключения – в масках. На входе в любой ресторан, зону СПА меряют температуру. Турагентства предупреждают, что необходимо ходить везде в масках, при приеме пищи ее разрешено снять. На деле же при почти полной заполненности отеля в масках никто не ходит. Примеров недопущения в ресторан нет. Создавалось впечатление, что это зона, свободная от рисков пандемии. В отеле повсеместно висят таблички с напоминанием о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Питание

Качество «все включено» не пострадало. Однако прямого доступа к еде не было – за стеклянным стендом стояли сотрудники отеля в масках и перчатках, которые оперативно накладывали в тарелки все, что просили туристы. Это же относилось и к официантам – все в масках.



Анталья и Аланья живут своей жизнью – открыто почти все заведения, народ отдыхает. В автобусах строже – обязательно наличие маски.

Возвращение в Молдову

Самолет заполнен до отказа – чувствует желание соотечественников отдохнуть. По возвращению в самолете заполняется декларация с указанием реального адреса проживания, паспортными данными и обязательством находится на карантине 14 суток. За отказ это делать следует правовая ответственность вплоть до штрафа в 22 500 леев.



Автор: Михаил Генчу