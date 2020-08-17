Что надо знать гражданам Молдовы, желающим отправиться в Турцию

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Семья
Что происходит на курортах Турции сегодня?
Многие граждане Молдовы колеблются в принятии решения – ехать на море в Турцию или нет. На сегодняшний день сохраняется правило о пребывании на карантине в течение 14 суток всех вернувшихся с отдыха.
Как же дела обстоят в Турции?
Аэропорт заметно «обмелел», но прилетающих вполне достаточно. На входе никто даже не мерял температуру – все прошло стандартно, как в прошлые голы. Единственное отличие – в самолете следовало заполнить декларацию о том, куда направляется турист, контактировал ли он с больными коронавирусом, какие страны посещал прежде.
Отель (на примере топового пятизвездочного)
Доступны отели, включенные в программу Safe tourism. Все сотрудники без исключения – в масках. На входе в любой ресторан, зону СПА меряют температуру. Турагентства предупреждают, что необходимо ходить везде в масках, при приеме пищи ее разрешено снять. На деле же при почти полной заполненности отеля в масках никто не ходит. Примеров недопущения в ресторан нет. Создавалось впечатление, что это зона, свободная от рисков пандемии. В отеле повсеместно висят таблички с напоминанием о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Питание
Качество «все включено» не пострадало. Однако прямого доступа к еде не было – за стеклянным стендом стояли сотрудники отеля в масках и перчатках, которые оперативно накладывали в тарелки все, что просили туристы. Это же относилось и к официантам – все в масках.
Возвращение в Молдову
Самолет заполнен до отказа – чувствует желание соотечественников отдохнуть. По возвращению в самолете заполняется декларация с указанием реального адреса проживания, паспортными данными и обязательством находится на карантине 14 суток. За отказ это делать следует правовая ответственность вплоть до штрафа в 22 500 леев.
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