Что в Молдове отправляют друг другу с помощью «Доставки» Yandex.Taxi

Сервис Yandex.Taxi выяснил, какие вещи передают пользователи приложения в Молдове.

Услуга «Доставка» в приложении Yandex.Taxi доступна пользователям из Молдовы с весны этого года. За все время водители перевезли множество вещей: от самых распространенных – забытых ключей и документов, до весьма необычных – обручальных колец и карнавальных масок.

По правилам сервиса отправитель должен упаковать вещи перед доставкой, но зачастую люди сами предупреждают о том, что передают. Сервис Yandex.Taxi опросил водителей о таких случаях и рассказал о популярных и необычных доставках в Молдове.

Среди самых распространенных ответов встречаются продукты и заготовки. С помощью «Доставки» пользователи передавали друг другу домашнее вино, кастрюлю замы, борща и горячие плацинды. Одной из необычных доставок стал целый поросенок, запеченный на вертеле.

Немного реже в Молдове передают запчасти от машины. Отправляли аккумуляторы, домкраты и запасные колеса. Однажды водителю довелось доставить автомобильный руль.

Многие пользователи чтят традиции и следуют им, независимо от внешних обстоятельств. Поэтому обмен крашеными яйцами, шоколадными кроликами, паннетоне и куличами в пасхальные праздники часто проходил через «Доставку» Yandex.Taxi.

Удивительным способом решил отметить рождение первенца пользователь нашего приложения в Бельцах. Водитель развез подарочные пакеты с коньяком, шоколадом и приглашением на онлайн-вечеринку десятерым кумовьям отправителя.

Сервис Yandex.Taxi запустил услугу «Доставка» в Молдове в апреле 2020 года. На сегодняшний день она доступна пользователям приложения в Кишиневе и Бельцах. Опцию «Доставка» можно найти среди тарифов в приложении – там же, где заказывают обычную поездку. С ее помощью пользователи могут передавать близким одежду, еду, лекарства или другие вещи.

Подготовил Михаил Генчу