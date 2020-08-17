Как избежать двухнедельного карантина по возвращению в Молдову – условия

Изучаются несколько вариантов решения проблемы. Граждане Молдовы, которые хотят вернуться на родину даже на короткий период отпуска, могут быть освобождены от обязательного режима самоизоляции.

Одним решением данной проблемы может стать результат теста на COVID-19, который избавил бы граждан от необходимого соблюдения 14-дневного карантина.

- Обоснованность режима самоизоляции определяется, прежде всего, инкубационным периодом инфекции, который составляет от двух до 14 дней.

Что касается пересмотра этого режима самоизоляции для граждан Молдовы, въезжающих на территорию республики, специалисты сейчас анализируют различные варианты, в том числе возможность отмены режима самоизоляции, если гражданин предъявляет отрицательный тест за определенный период до въезда в Республику Молдова, – заявила сегодня Виорика Думбрэвяну на пресс-конференции.

В ближайшее время специалисты придут к единому мнению, и предложение поступит в Национальную чрезвычайную комиссию по общественному здоровью, для принятия окончательного решения.

Автор: Михаил Генчу