В Молдове за прошедшие сутки выявлено еще 194 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 17 августа, за последние 24 часа было обработано 1155 тестов, в том числе 1014 – первичных, 141 – повторных. В результате подтвердилось 194 новых случая заражения COVID-19, в том числе 22 – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 30 377 человек,7 919 – активных.

Один случай был импортирован из Турции, остальные – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 99 человек.

Из числа заболевших девять – медицинские работники: три врача и шесть медсестер.

Жертвами COVID-19 стали 908 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу