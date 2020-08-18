Раду Мудряк: стране нужен хлеб, а не протесты

Правительство помогает фермерам. Протестующим фермерам стоит умерить свою активность, потому что стране нужен хлеб, а не протесты, считает депутат-социалист Раду Мудряк. Он напомнил о том, что многие фермеры впервые получат льготы, от правительства, которые во многом компенсируют потери, понесенные производителями.

При этом в рабочую группу, занимающуюся этими вопросами, входят представители всех партий парламента, то есть будут представлены и учтены интересы всех без исключения:

- Никогда в Молдове не выделялись такие ресурсы для аграриев, включая и фонд субсидий в размере 1 млрд. леев. Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству обратился к протестующим сельхозпроизводителям не попадать в капкан политиков, которые используют трагедию для удовлетворения своих собственных амбиций и интересов.

Мы как партия и фракция, не бросили вас на произвол судьбы как это сделало правительство в прошлом году. Работаем и изыскиваем решения. Общаемся и с внешними донорами, чтобы найти дополнительные ресурсы. Трагедию, с которой столкнулись сельхозпроизводители, кто-то хочет использовать политически. Страна нуждается в хлебе, а не в политических протестах, - заявил Мудряк

Автор: Михаил Генчу