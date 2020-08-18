Канду пытается экстраполировать протесты в Беларуси на нашу страну и угрожает президенту

Но он вряд ли станет "новым лидером". Андриан Канду, как-то притихший после неудачной попытки вотума недоверия правительству Кику, снова решил взять слово и попытался напомнить о себе в связи с политическими протестами в Беларуси.

"Терпение людей ограничено", ударился в философские размышления Канду, забывая о том, что и в отношении него самого терпение может оказаться ограниченным, после чего назвал Лукашенко диктатором, и, как водится в его компании, попытался на этом фоне оскорбить молдавского лидера.

Вместо этого Канду выразил уверенность в том, что "Додон уйдет", и прикрепил к своему сообщению для убедительности пару хэштегов с уже набившим оскомину содержимым, особенно противным в свете повторения аналогичных по своей форме лозунгов во все той же Беларуси. Чувствуется невидимая рука одного общего сценариста, ей-богу, чувствуется.