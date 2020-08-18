На каких условиях граждане Молдовы смогут въехать в Израиль: введены новые правила

Посольство Молдовы в Тель-Авиве проинформировало о новых правилах въезда и выезда в Израиль.

Власти Израиля установили новые правила въезда и выезда из страны для граждан Молдовы. Ознакомиться с ними можно на странице посольства Молдовы в Израиле в социальной сети.

Так вот, чтобы выехать из страны, граждане Молдовы должны:

заполнить не менее чем за 24 часа до вылета следующую форму разрешения на посадку: https://bit.ly/31422pA, (личные данные, медицинские данные, другая необходимая информация);

предъявить посадочный талон (цифровая и бумажная копия) по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

Доступ в аэропорт Бен-Гурион будет разрешен только лицам, имеющим авиабилеты и разрешение на посадку. Будет измерена температура. Людей, у которых проявляются симптомы COVID-19, не пустят в аэропорт.

Запрет на въезд в Израиль для иностранных граждан действует до 1 сентября 2020 года. Однако, попасть в страну все же возможно, но для этого нужно иметь специальное разрешение.

Чтобы въехать в государство Израиль, граждане Молдовы должны:

получить специальное разрешение на въезд в Государство Израиль (если может быть подтверждена действительная цель визита, https://bit.ly/2Q5wGbH) от Консульства Государства Израиль в Киеве (Consular4@kiev.mfa. gov.il, Consular5@kiev.mfa.gov.il);

заполните не менее чем за 24 часа до вылета форму въезда в Государство Израиль: https://bit.ly/32bcCuv, ( личные данные, медицинские данные, другая необходимая информация);

предъявить по прибытии в аэропорт Бен-Гурион подтверждение о заполнении вышеуказанной формы въезда в Израиль (цифровая и бумажная копии);

Если граждане прибывают в Израиль из «красных» стран (это также относится к Республике Молдова), они должны:

при приземлении заполнить форму https://bit.ly/2E7MEQ9 и оставаться в самоизоляции в течение 14 дней;

В аэропорту, во время полета и во время пребывания на территории Государства Израиль все граждане, включая детей от 6 лет, обязаны носить маску, соблюдать социальную дистанцию ​​в два метра, соблюдать личную гигиену.

За дополнительной информацией граждане Республики Молдова могут обращаться в информационный центр Министерства здравоохранения Израиля:

из Израиля: * 5400;

из-за границы: + 972-8-6241-010;

или по электронной почте: Call.Habriut@moh.health.gov.il.

Если граждане приезжают в Израиль из «красной зоны», в число которых входит и Молдова, им предстоит 14 дней провести на самоизоляции. Полный список стран, обозначенных государством Израиль как «зеленые» и «красные», можно найти здесь: https://bit.ly/3avPfPH.