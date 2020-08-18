Такой Албишоару кишиневцы еще не видели - ремонт идет полным ходом!

Улица Албишоара меняется! Мэр Кишинева Ион Чебан опубликовал фотографии ремонта.

Первый слой начали наносить сегодня. Также сегодня были эвакуированы 11 билбордов. Полным ходом идет работа по ремонту тротуаров, модернизации освещения, изменению тепловых сетей.

- Мы стремимся завершить работу над этим сегментом. Следующая секция Измаил-Александри должна быть отремонтирована на следующей неделе. Вот так же остановят дорожное движение. Ремонт улицы Албишоара разделится на пять периодов, - отметил мэр города.

Лидия ТКАЧ