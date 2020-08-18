Поездка из Молдовы в Болгарию на автобусе

Болгария открылась и для молдаван, но когда наш турагент отправлял нас в отпуск, упустил, как оказалось вскоре, важное условие поездки.

Полтора месяца мы ждали, полтора месяца наша поездка отсрочивалась и переносилась, и когда, наконец, дата была определена, начали собирать документы. Часть получили от турагентства, часть, по наводке того же турагентства, делали сами.

Ковид-тест

Желание попасть на море сильнее затраченных средств на такие излишества, как тест на коронавирус, который является обязательным условием въезда на территории Румынии и Болгарии. На семью из трех человек, включая 10-летнего ребенка, удовольствие обошлось в 2700 леев. Ценовая политика лабораторий Кишинева различается, потому где-то это стоит меньше, где-то больше.

Анализ сдавали накануне поездки. В лаборатории получили по удостоверению с прикрепленном к нему чеком о сдаче анализа. А результат - на следующий день, за несколько часов до выезда. Еще перед сдачей анализа нас предупредили - сохраните удостоверения с чеками, они на таможне нужны так же, как и сами результаты. Заметано, сохраним.

Пакет из турагентства

Документы для выезда в Болгарию. Фото: Ольга Бужор

Туристический ваучер, медицинская страховка, билет на автобус - это все получили одним комплектом, предварительно заключив контракт с турфирмой и оплатив стоимость. Все это вместе с результатами теста и паспортами собрали в один пакет, перед выездом сто раз все проверили-перепроверили, уточнили, убедились и отправились на такси к автобусу.

Перед погрузкой водитель делал предварительную проверку документов и оказалось, что практически у всех пассажиров нет того самого чека на заключение контракта, который, как это сказать, личные отношения между турфирмой и клиентом, а зачем он на таможне? Никто и не думал брать "квитанцию на квитанцию".

Водитель возбужденно вещал, что этот документ очень важен и что румынская таможня никак не пропустит без чеков.

Звонили в турагентство - "Как так? Почему никому не сказали про чеки?". В итоге всем дали время, чтобы один член семьи смотался домой за этой очень важной бумажкой, которая, кровь из носа, как нужна на румынской таможне. Выехали на час позже, перенервничавшие...

Важное неважное

Проверка документов на таможне. Фото: Ольга Бужор

И вот на горизонте румынская таможня. Мы спокойны - у нас всё есть. Зашел таможенник и попросил предъявить паспорта и результаты тестов на covid-19. И даже не заикнулся про какие-то чеки. Ни ваучер, ни билет на автобус нашим братьям-румынам не нужно проверять, тем более контракты с турагентством. Нет, мы не злились на водителя - лучше перестраховаться, чем дрожать до границы с соседней страной и, в худшем случае, вернуться в Молдову.

Поэтому совет - даже при всей вашей собранности и предусмотрительности берите с собой даже самые ненужные для таможни документы. Раз пошла такая информация, что не пускают, что нужна бумажка, значит, были случаи требований и, может будут.

А еще наш автобус попал на таможне на пересменку, и мы час ждали, пока произойдет смена "пажеского караула", а вдруг именно смена, что сдавала пост, и потребовала бы эти чеки и контракты - кто знает? Хорошо, что уже помотались, понервничали изначально, но спокойно ехали, зная, что имеем все. Муж даже свидетельство о рождении сына схватил с собой, я смеялась, размахивая биометрическим паспортом ребенка, а он: "Уж лучше пусть не надо и есть, чем надо и нет". Верно, но все равно смешно.

Ольга БУЖОР