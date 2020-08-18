18 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдавский премьер Ион Кику подвел итоги понедельничных переговоров
18.08.2020

 Молдавский премьер Ион Кику подвел итоги понедельничных переговоров по вопросу предоставления помощи аграриям. Вот некоторые озвученные главой правительства тезисы, на которые кабмин готов пойти:

  • накопленный НДС распределять для расчетов по налоговым выплатам, связанным с зарплатой, а также в счет выплаты земельного налога;
  • до 31 декабря ввести мораторий на налоговые проверки;
  • расширить программу субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей – речь пойдет и о существующих займах, а не только о новых;
  • упростить процедуру предоставления компенсации на пшеницу, ячмень, рапс – планируется исключить некоторые документы. Этот проект рассмотрят на заседании правительства уже в эту среду;
  • долги, которые есть у фермеров за технику по программе MECAGRO, реешелонировать на 12 месяцев;
  • Торгово-промышленная палата сможет выдавать сертификаты о форс-мажоре. Этот документ позволит урегулировать отношения между предпринимателями в области сельского хозяйства и их поставщиками. 

Многие из этих пунктов также будут обсуждены с представителями Международного валютного фонда, а также должны пройти через парламент Молдовы.

@rusputnikmd


 
Количество просмотров:
32
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.