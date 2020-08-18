Молдавский премьер Ион Кику подвел итоги понедельничных переговоров по вопросу предоставления помощи аграриям. Вот некоторые озвученные главой правительства тезисы, на которые кабмин готов пойти:
- накопленный НДС распределять для расчетов по налоговым выплатам, связанным с зарплатой, а также в счет выплаты земельного налога;
- до 31 декабря ввести мораторий на налоговые проверки;
- расширить программу субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей – речь пойдет и о существующих займах, а не только о новых;
- упростить процедуру предоставления компенсации на пшеницу, ячмень, рапс – планируется исключить некоторые документы. Этот проект рассмотрят на заседании правительства уже в эту среду;
- долги, которые есть у фермеров за технику по программе MECAGRO, реешелонировать на 12 месяцев;
- Торгово-промышленная палата сможет выдавать сертификаты о форс-мажоре. Этот документ позволит урегулировать отношения между предпринимателями в области сельского хозяйства и их поставщиками.
Многие из этих пунктов также будут обсуждены с представителями Международного валютного фонда, а также должны пройти через парламент Молдовы.
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