Экономика Молдавский премьер Ион Кику подвел итоги понедельничных переговоров Молдавский премьер Ион Кику подвел итоги понедельничных переговоров по вопросу предоставления помощи аграриям. Вот некоторые озвученные главой правительства тезисы, на которые кабмин готов пойти: накопленный НДС распределять для расчетов по налоговым выплатам, связанным с зарплатой, а также в счет выплаты земельного налога;

до 31 декабря ввести мораторий на налоговые проверки;

расширить программу субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей – речь пойдет и о существующих займах, а не только о новых;

упростить процедуру предоставления компенсации на пшеницу, ячмень, рапс – планируется исключить некоторые документы. Этот проект рассмотрят на заседании правительства уже в эту среду;

долги, которые есть у фермеров за технику по программе MECAGRO, реешелонировать на 12 месяцев;

Торгово-промышленная палата сможет выдавать сертификаты о форс-мажоре. Этот документ позволит урегулировать отношения между предпринимателями в области сельского хозяйства и их поставщиками. Многие из этих пунктов также будут обсуждены с представителями Международного валютного фонда, а также должны пройти через парламент Молдовы. @rusputnikmd

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 32 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости