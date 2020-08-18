Санду подает в суд на Фуркулицэ за высказывание о сельском хозяйстве

Недавно депутат ПСРМ заявил о том, что оппозиция хочет разрешить иностранцам покупать сельскохозяйственные земли в Молдове. Санду в фэйсбуке написала, что слова Фуркулицэ являются ложью. Она подаст в суд на депутата и "все социалистические издания, пропагандирующие эту ложь".

Было бы неплохо, если бы она понятно написала в своём посте, будет ли ПДС в будущем работать над законопроектом, который разрешает иностранцам покупать сельскохозяйственные земли или нет?

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