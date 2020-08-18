Прокуратура инициировала служебный контроль в отношении прокурора PCCOCS после журналистского материала

Согласно материалу Ziarul de gardă прокурор PCCOCS Павел Виницкий освободил молодого человека, обвиненного в торговле наркотиками. Обвиняемый Антон Захаров утверждает, что прокурор якобы вымогал у него €15 тыс. и он отпустил его с требованием принести деньги. Прокурор отрицает обвинения.

Генеральная прокуратура приняла к сведению журналистский материал и распорядилась начать служебное исследование в отношении прокурора. Будут проверены уголовные дела, упомянутые в журналистском материале, выводы проведенного контроля будут реализованы беспристрастно и без промедления. Если представленные факты подтвердятся, будут приняты соответствующие юридические меры.

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