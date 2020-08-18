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Клеопатра Стратан телом будет в Румынии, а душой - в Молдове
18.08.2020

Девушка сохранила родной акцент, находясь в Румынии. Она подчеркнула, что Молдова навсегда останется в ее сердце, даже если она когда-нибудь переедет.

- Моя карьера разворачивается в Румынии: студии, артисты, песни, запуски, промоушен – всё там. Несмотря на то, что сейчас я работаю здесь, всё, что я делаю в своей карьере, всё, что я запускаю, делаю и продвигаю там. В этом случае мне было бы намного проще поселиться там, а не постоянно ездить на работу, но Кишинев и Молдова всегда будут занимать особое место в моей душе, потому что я горжусь тем, что я молдаванка.

Я горжусь своим акцентом, тем, что я здесь родилась, и тем, что я, молдаванка, смогла добиться чего-то в жизни. Я горжусь тем, что выросла здесь, что многое здесь обрела. Даже если я перееду, для меня ничего не изменится, мое мнение и мое отношение к Республике Молдова, даже если это несовместимо с моей карьерой, всегда останется неизменным - это гостеприимная страна, где я дома. Я знаю, что всякий раз, приезжая в страну, буду чувствовать и испытывать те эмоции, которые у меня были каждый раз, когда я возвращалась, – поделилась Клеопатра Стратан для shock.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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