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Экономика
«Сюрприз» для спекулянтов приготовила налоговая
18.08.2020

Некоторые на коронавирусе наживаются. Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, с 1 марта по 7 августа на территории Молдовы было проведено более двух тысяч проверок экономических агентов.

Было выписано штрафов на сумму в 548 тыс. за непомерное повышение цен на продукты питания и аптечные товары.

Только за превышение максимально допустимой коммерческой надбавки было зарегистрировано 217 нарушений. Сообщается, что такого рода проверки проводятся каждую неделю.

Государственная налоговая служба проводит проверки других экономических агентов – транспортные компании, фирмы, которые проводят ремонт автомобилей, онлайн-магазины, валютные кассы и другие.

Автор: Михаил Генчу


 
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