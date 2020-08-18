Дьяков анонсировал открытие сезона эмиграции депутатов

Других уходов из политформирования не ожидается.

После того, как члены территориальной организации ДПМ покинули партию, почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков выразил свое сожаление произошедшим. При этом отметил, что ДПМ переживала и более сложные времена.

- Сейчас сезон уходов. Уходят, возвращаются. Это прискорбно. Отчасти этот процесс субъективен. Надеюсь, страсти успокоятся. Поговорим с людьми, попробуем их убедить, - сказал Дьяков.

Также он отметил, что на Флрештскую территориальную организацию оказывали серьезное давление. Но других уходов членов ДПМ пока не ожидается.

- У нас - нет. Были эти два района, где и пресса, и все оказывали всяческое давление, - пояснил Думитру Дьяков для unimedia.info.

По поводу ухода Евгения Никифорчука из парламентской фракции, он отметил, что депутат не подавал заявления о выходе из партии, он был исключен в связи с рядом разногласий.

- Заявления не было, были дискуссии, некоторые разногласия. Мы это решим. Было влияние, возможно, связанное с другими событиями. Демократическая партия пережила и более сложные времена. Я разговаривал с людьми из Кагула, с некоторыми людьми из Флорешт. Они не так сильно настроены против ДПМ, чтобы мы не могли с ними разговаривать и договариваться, – рассказал Дмитрий Дьяков.

Ранее члены территориальной организации Демократической партии Флорешт объявили о выходе из партии.

Автор: Михаил Генчу