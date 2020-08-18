Санду хочет продать молдавскую землю иностранцам: имеются доказательства ее намерений

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду планирует разрешить продажу иностранцам сельхозугодий в Молдове.

Доказательства этого представил депутат парламента Николай Паскару. На своей странице в социальной сети он опубликовал документ, известный под названием «Белая книга». В нем собраны предложения иностранных инвесторов по улучшению делового климата в Молдове, которые были поддержаны премьером Майей Санду.

Одно из предложений этого опуса – изменения молдавского законодательства таким образом, чтобы иностранцы могли скупать сельхозугодия в Молдове.

- Истерика и паника в курятнике. Майя Санду и «свидетели Майи» подскочили, как ужаленные при появлении информации о намерении лидера PAS предоставить иностранцам право покупать молдавскую землю. Угрожают судом, но не говорят, что выступают против продажи сельхозземли иностранным компаниям, – написал Николай Паскару на своей странице в Facebook.

Как отметил депутат от ПСРМ действия Майи Санду подтверждают то, что она поддерживает идею о предоставлении иностранцам этого права сразу после того как окажется в руководящей должности, хотя сейчас она кричит, что это ложь

- Сейчас кричит, что это – ложь только потому, что электорат не воспринимает эту идею. Санду относится к людям, включая и избирателей, как к электорату. Она говорит то, что они хотят услышать, но ее дела точно показывают то, что она думает и каковы ее планы, – цитирует слова Паскару cenzura.md.



