Незаконный бизнес на установлении инвалидности: задержаны три врача-эксперта

Офицеры НЦБК задержали трех врачей из Совета по установлению инвалидности.

Сегодня, 18 августа, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) объявил о задержании трех врачей-экспертов, работавших в Национальном совете по определению инвалидности и трудоспособности. Несколько человек доставлены в НЦБК для допроса и информирования о статусе подозреваемого в рамках уголовного дела по фактам предполагаемых коррупционных деяний, совершенных сотрудниками Совета по установлению инвалидности и трудоспособности.

По 16 домашним адресам и в государственных учреждениях в Кишиневе и Резине проходят обыски.

- Обыски проводятся для получения доказательств по делам, возбужденным прокуратурой и НЦБК в отношении сотрудников Национального совета по определению инвалидности и трудоспособности, которые подозреваются в вымогательстве и получении денег за подтверждение степени инвалидности или за ее предоставление пожизненно, - сообщил источник в НЦБК.

НЦБК располагают доказательствами того, что десятки людей, временно или окончательно потерявших трудоспособность, были вынуждены платить деньги экспертам Национального совета по определению инвалидности и трудоспособности, чтобы установить или подтвердить степень инвалидности. С другой стороны, с помощью взяток смогли получить степень инвалидности и некоторые вполне себе здоровые люди, которые вошли в сговор врачами-экспертами, чтобы получать специальные пенсии от государства. По данным следователей, за такую ​​справку государственные служащие получали от пациентов суммы от нескольких сотен евро до десятков тысяч леев.

В связи с эти делом в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты заявили, что «они будут сотрудничать с правоохранительными органами для предоставления всей необходимой информации для расследования дела».

- Министерство категорически осуждает коррупционные деяния среди сотрудников и вновь заявляет о важности соблюдения положений законодательства. В то же время мы выражаем сожаление по поводу создавшейся ситуации и заявляем, что такие случаи недопустимы, - говорится в пресс-релизе Минздрава.

НЦБК продолжает следственные действия.

Подготовил Михаил Генчу