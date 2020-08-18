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Неожиданные качества Санду нашел Богдан Цырдя
18.08.2020

Санду поймали на очередной откровенной лжи.

Депутат и политолог Богдан Цырдя прокомментировал очередную ложь от лидера Партии «Действие и солидарность» Майи Санду. По его подсчетам это уже шестой крупный прокол Санду за последнее время, который стал достояние общественности, однако это нашу даму ничуть не смущает – на пути к власти все средства хороши.

Итак, авторский комментарий от Богдана Цырди.

- Майя Санду прославилась на всю страну своей патологической склонностью ко лжи. Умиляет, как она постоянно лжет, и как ее постоянно ловят на этом. Другой бы отказался, но Майя Григорьевна считает совесть пороком. Вот и продолжает.

1. Ее поймали, когда она утверждала, что не голосовала за сдачу в концессию аэропорта в мае 2013 года.

2. Ее поймали, когда она утверждала, что не участвовала в голосовании за выдачу 5.4 млрд леев банкам Шора. Кстати, Европарламент осудил это голосование.

3. Ее поймали, когда она заверяла всех, что не летала в Доху на чартерах Шора. Но есть документы.

4. Ее поймали и на финансировании от Шора. Аудиозаписи переговоров Гросу с людьми Шора есть в интернете, как и признания самого Шора.

5. Ее опять поймали, когда она говорила, что не встречалась с Ротшильдом и не обсуждала с ним сдачу аэропорта. Встречались. В посольстве США. Брынзан признался, её министр.

6. А теперь ее поймали на идее продажи земли иностранцам. Майя Григорьевна похвалила Белую книгу Ассоциации иностранных инвесторов, в которой четко говорится о продажи земли. А сейчас «божится на камасутре», что это не так.

Кстати, Всемирный банк ратовал за закрытие школ. Сотрудник Всемирного банка Майя Санду, став министров, так и сделала. Вы думаете, что сотрудник этого банка пойдет против воли Всемирного банка и МВФ? Тем более, что обе эти организации выступают за продажу земли и либерализацию земельного рынка. Мы не уверены. В. Зеленский не даст соврать, - написал Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу


 
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