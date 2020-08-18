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Депутат фракции «Шор» не собирается отказываться от еще одного заработка
18.08.2020

Денис Уланов продолжает работать адвокатом, будучи депутатом парламента. Об этом стало известно из заявления депутата ПСРМ Владимира Односталко в одной из публикаций на личной странице в соцсети Facebook.

В декларации о доходах «шоровца» Дениса Уланова обнаружены несоответствия, из которых можно сделать вывод, что последний осуществляет деятельность и депутата, и адвоката, что категорически запрещено законом.

Владимир Односталко обратился в Национальный орган по неподкупности, указав на графу в декларации Уланова за 2019 год, где указан доход в размере 1 663 000 леев, полученных в качестве «адвокатского гонорара».

Такая деятельность запрещена депутату парламента Молдовы, так как является оплачиваемой. Народным избранникам разрешена исключительно дидактическая или научная деятельность.

- Хочу отметить, что Денис Уланов получил этот доход в течение первых 3-4 месяцев, до признания его мандата и приостановления профессиональной деятельности, но это не разрешило вопрос несовместимости – деятельности адвоката и мандата депутата. Мы видим, что в Регистре кабинетов адвокатов и ассоциированных бюро адвокатов, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции, деятельность кабинета адвоката Дениса Уланова не значится как приостановленная, – указал депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Автор: Михаил Генчу


 
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