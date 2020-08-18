В Молдове выявлено 412 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 18 августа, за последние 24 часа было обработано 2579 тестов, в том числе 1998 – первичных, 581 – повторных.

В результате подтвердилось 412 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 25 – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 30 789 человек, 7996 – активных.

Три случая были импортированы – из Германии, Франции и Италии. Остальные 409 случаев – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 227 человек.

Из числа заболевших 20 – медицинские работники: пять врачей, 14 медсестер и один сотрудник вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 497 пациентов, в том числе 31 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1234 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц выписаны 342 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 21 885 человек. Жертвами COVID-19 стали 908 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу