Как соврать и не покраснеть - инструкция от Pro Moldova

Народным избранникам известны места, где за копейки продаются машины. Елена Бакалу, депутат Pro Moldova, является еще одним перебежчиком из ДПМ, и, как водится, "фирменной чертой" подобных депутатов является полный бардак в их имущественных декларациях. В этом случае разобраться пыталась коллега Бакалу по парламенту - представляющая ПСРМ Алла Дарованная, которая поделилась результатами своих наблюдений в Facebook.

Как оказалось, в 2015-м году Бакалу стала владелицей автомобиля BMW, который засветился в списках краденых машин по базам Интерпола - и впоследствии дала понять, что вернула автомобиль, но почему-то он числился в ее дальнейших декларациях вплоть до 2019-го года.

Есть и другие чудеса с автомобилями - так, Бакалу не сочла нужным указать в своей декларации наличие автомобиля Volvo 2014-го года выпуска, который оценивается в 200 тысяч леев. Он фигурирует лишь в декларации ее супруга. Также Бакалу "забыла" про банковский вклад в 9 тысяч евро, не говоря уж о процентах, которые натекли на него.