Расчистка русла реки Бык близится к завершению

Завершена очистка русла реки Бык на участке от ул П. Рареш до ул. Фередеулуй.

Об этом сегодня, 18 августа, сообщил в социальной сети генпримар Кишинева Ион Чебан. По его словам, в настоящее время работы ведутся на втором участке: ул. П. Рареш – ул. М. Витязул. Здесь уже очищено около 330 метров.

- Ежедневно на участке работают бригада из четырех экскаваторов, бульдозера и шесть грузовиков, обеспечивающих транспортировку ила в карьер на улице Гидигич. Для увеличения скорости потока воды параллельно с земляными работами на русле реки Бык также проводятся очистка древесной растительности, - отметил Ион Чебан.

Согласно плану, крайний срок завершения работ по очистке русла реки Бык – 10 сентября. Стоимость проекта составляет около 3,5 млн леев.

Подготовил Михаил Генчу