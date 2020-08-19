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Общество
Расчистка русла реки Бык близится к завершению
19.08.2020

Завершена очистка русла реки Бык на участке от ул П. Рареш до ул. Фередеулуй.

Об этом сегодня, 18 августа, сообщил в социальной сети генпримар Кишинева Ион Чебан. По его словам, в настоящее время работы ведутся на втором участке: ул. П. Рареш – ул. М. Витязул. Здесь уже очищено около 330 метров.

- Ежедневно на участке работают бригада из четырех экскаваторов, бульдозера и шесть грузовиков, обеспечивающих транспортировку ила в карьер на улице Гидигич. Для увеличения скорости потока воды параллельно с земляными работами на русле реки Бык также проводятся очистка древесной растительности, - отметил Ион Чебан.

Согласно плану, крайний срок завершения работ по очистке русла реки Бык – 10 сентября. Стоимость проекта составляет около 3,5 млн леев.

Подготовил Михаил Генчу


 
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