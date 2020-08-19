События в Белоруссии крайне полезный опыт для нас. Хотя конечно, мы продвинулись намного дальше в плане разграбления своей страны и русофобских настроений, так сказать евроинтегрируемся по плану.

Вот как выглядит трансферт власти для новой Белоруссии. В Координационный совет вошли все уважаемые люди, такие как руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, активистка «Молодежного блока» Алана Гебремариам, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, член Политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский, правозащитник Андрей Стрижак и другие официальные лица. И конечно не писатель, профессиональная русофобка - Светлана Алексиевич, нобелевскую премию она получила не за литературу, а за политику.

Все вышеуказанные лица являются ярыми евроинтеграторами и сторонниками выхода Белоруссии из состава Союзного государства, а многие - ещё и из Таможенного союза.

Есть такой документ, разработанный этими светлыми и замечательными людьми, это «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», так вот, он предполагает выход не только из Союзного государства, а также Таможенного союза и ОДКБ, запрет в Белоруссии российских телеканалов, тотальную беларусизацию образования и т.п.

@Telegram