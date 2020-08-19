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Додон убежден в необходимости сохранении крепких духовных связей с Россией
19.08.2020

Православная Церковь — краеугольный камень молдавской государственности, душа и сердце народа Молдовы, уверен Игорь Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон убежден в необходимости сохранения крепких духовных связей с Россией и другими странами православного мира. На это глава государства обратил внимание в поздравительном сообщении по случаю дня рождения митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, который в течение 31 года возглавляет Молдавскую митрополию.

«Молдавская митрополия является неотъемлемой частью Русской Православной Церкви. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир — постоянный член Синода Русской Православной Церкви. Я, как и высокопреосвященнейший владыка Владимир, убежден в необходимости сохранения самых крепких духовных связей с Россией и другими странами православного мира», — говорится в сообщении.

По словам Додона, «Православная Церковь — это краеугольный камень молдавской государственности, душа и сердце народа Молдовы».

Глава государства также обратил внимание на то, что с именем митрополита Владимира «связано духовное возрождение Молдовы и восстановление Церкви: строительство тысяч храмов, возрождение древних монастырей, которые стали центрами паломничества многих тысяч верующих людей, благотворительная и просветительская деятельность».


 
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