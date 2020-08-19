Наладили бизнес на потерявших трудоспособность

Первые задержания. По итогам обысков в Национальном консилиуме по установлению ограничений возможностей и трудоспособности взяли семерых человек. Их подозревают в коррупции.

По данным правоохранителей, сотрудники учреждения требовали за справку об инвалидности от 250 до 600 евро. Сумма зависела от степени инвалидности. В одном из опубликованных видео чиновник вымогал 6000 леев.

При этом чиновники не стеснялись требовать больше, когда их не устраивал размер полученной взятки. Так случилось с женщиной, которая якобы пришла купить себе степень инвалидности за сто евро.

Дороже всего обходилась пожизненная инвалидность. По данным НЦБК, у матери слепого ребенка, которому по закону должны были выдать такое свидетельство, вымогали 650 евро.

С теми, кто не хотел давать взятки, чиновники вели себя агрессивно.

"– Сейчас она пойдет, поменяет деньги, я вам их дам и все! – Хорошо. – Только не надо болтать в коридоре, а то вы до конца жизни не увидите пенсии! – А мне и не надо. Только по закону. – Рот закрой! Закрой рот, а то получишь по морде!"

По сообщению полиции, сотрудники Нацконсилиума продавали свидетельства и здоровым людям. В ходе расследования выявили около 50 случаев коррупции и торговли влиянием. Среди подозреваемых сотрудники главного офиса учреждения и некоторые должностные лица территориальной службы Резины.

На запрос нашего телеканала советник министра здравоохранения Кристина Стратулат ответила, что и профильное ведомство, и сам Консилиум намерен сотрудничать со следствием. В отношении 20 сотрудников открыли 40 уголовных дел.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, штрафы, а также лишение права занимать государственные должности.