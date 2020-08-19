19 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Наладили бизнес на потерявших трудоспособность
19.08.2020

Первые задержания. По итогам обысков в Национальном консилиуме по установлению ограничений возможностей и трудоспособности взяли семерых человек. Их подозревают в коррупции.

По данным правоохранителей, сотрудники учреждения требовали за справку об инвалидности от 250 до 600 евро. Сумма зависела от степени инвалидности. В одном из опубликованных видео чиновник вымогал 6000 леев.

При этом чиновники не стеснялись требовать больше, когда их не устраивал размер полученной взятки. Так случилось с женщиной, которая якобы пришла купить себе степень инвалидности за сто евро.

Дороже всего обходилась пожизненная инвалидность. По данным НЦБК, у матери слепого ребенка, которому по закону должны были выдать такое свидетельство, вымогали 650 евро.

С теми, кто не хотел давать взятки, чиновники вели себя агрессивно.

"– Сейчас она пойдет, поменяет деньги, я вам их дам и все! – Хорошо. – Только не надо болтать в коридоре, а то вы до конца жизни не увидите пенсии! – А мне и не надо. Только по закону. – Рот закрой! Закрой рот, а то получишь по морде!"

По сообщению полиции, сотрудники Нацконсилиума продавали свидетельства и здоровым людям. В ходе расследования выявили около 50 случаев коррупции и торговли влиянием. Среди подозреваемых сотрудники главного офиса учреждения и некоторые должностные лица территориальной службы Резины.

На запрос нашего телеканала советник министра здравоохранения Кристина Стратулат ответила, что и профильное ведомство, и сам Консилиум намерен сотрудничать со следствием. В отношении 20 сотрудников открыли 40 уголовных дел.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, штрафы, а также лишение права занимать государственные должности.


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.