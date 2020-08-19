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Общество
Владельцы озер жалуются на пеликанов, загостившихся в Молдове
19.08.2020

Принесли на крыльях одни беды. Пеликаны, прилетевшие на озёра в сёла Ниморены, Суручены и Данчены, сильно насолили администраторам водоёмов.

Каждая птица за день съедает один-два килограмма рыбы. А в пеликаньей стае — с полтысячи особей. Чтобы разогнать их, используют безвредные шумовые пушки. Но помогает это ненадолго:

"Если приблизиться к ним, улетают, а так не боятся, никакой реакции. Стреляем из пушки по сотне раз в день".

"За месяц тут ничего не останется, предприятия обанкротятся. Для рыболовных хозяйств это катастрофа. Было бы хорошо, если бы правительство как-то решило проблему, разрешило бы нам охотиться на них".

Орнитолог Андрей Мунтяну уверен, что прогонять птиц не надо — скоро сами улетят: "Они могут пробыть ещё неделю, а потом двинутся дальше на поиски еды. Их можно только пугать. Пеликаны в Красной книге Молдовы".

Жители сёл, облюбованных пеликанами, рыболовам сочувствуют — и не могут сдержать восхищения при виде птичьей стаи. Подтянулись и туристы:

"Я уже несколько дней тут фотографирую. Я понимаю, что люди защищают выращенную ими рыбу. Но такова природа, ничего не поделаешь".

"Живем недалеко от Кишинева, решили приехать полюбоваться. Дети до этого видели пеликанов только в книгах, и конечно захотели посмотреть на них своими глазами".


 
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