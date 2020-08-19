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На устах
Вдова Михая Волонтира о памятнике, которого нет на могиле великого молдавского актера...
19.08.2020

15 сентября исполняется ровно пять лет со дня смерти всенародно любимого артиста.

Великий молдавский актер Михай Волонтир скончался пять лет назад, похоронили его на Армянском кладбище в Кишиневе. Композитор и певец Рику Водэ побывал на днях на могиле Артиста и пришел в негодование - памятника до сих пор нет! "5 лет прошло с 15 сентября 2015 года, когда скончался знаменитый актер... Так не должно быть, это ненормально!"

Мы позвонили Евдокии Добындэ-Волонтир, вдове Михая Волонтира.

- Ох, не спрашивайте меня! Я знаю, почему нет памятника! - ответила нам Ефросинья Алексеевна.
- И почему?
- Я вам не скажу. почему. Я хотела поставить памятник этой осенью, но в связи с этой пандемией... Вы власти лучше спросите, почему до сих пор нет памятника!

- Много надо денег на памятник?

- Не знаю. Все от памятника зависит. Уверена, памятник будет. Надо немного придти в себя, сейчас немножко хромаю...Если придется, за свои поставлю. На шикарный денег не будет, но на крошечный - найду. Все будет на могиле Волонтира - и крест, и памятник! Не обязательно там ставить трактора и танки! Главное, чтобы было красиво и аккуратно...

- В центре Бельц мы установили памятник Михаю Волонтиру, он стоит на аллее, - говорит нам директор бельцкого театра имени Василе Александри Анатолий Рэчилэ. В этом театре Михай Ермолаевич работал со дня его основания - 59 лет. - А могила-то находится в Кишиневе, решили там его похоронить... Памятник, конечно, нужен. Если необходимы деньги на памятник - мы их дадим! Но вижу, что все молчат...

Дозвонились мы и до Корнелиу Поповича, бывшего министра культуры, образования и исследований, а ныне советник президента Молдовы.

- Это очень нехорошая ситуация и упрек, в первую очередь, в адрес нашего культурного сообщества, а также в адрес нашего министерства, - считает Корнелиу Попович. - Обязательно надо поставить памятник! А, если нет денег, то хотя бы проявить инициативу, обратиться к спонсорам, к общественности, к народу, чтобы создать фонд по сбору денег.

- Деньги бы быстро собрали...
- Думаю, что очень легко собрали бы! Мы просто обязаны этот памятник поставить. Михай Волонтир сделал столько, чтобы о Молдове, о нас узнали во всем мире.

Леонид РЯБКОВ


 
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