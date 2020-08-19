Сегодня в Кишиневе стартовала 16-я ярмарка пчеловодов, приуроченная к Национальному дню пчеловода, который отмечается 19 августа

"Сладкая" ярмарка проходит с 18 по 23 августа у Триумфальной арки, где пчеловоды предлагают свою продукцию жителям и гостям столицы.

Председатель Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим уточнил, что в этом году объемы производства пчелиного меда снизились из-за низких температур и проливных дождей, которые уничтожили цветы акации.

«Ночью было 4-5 градусов тепла, а днем около 18, плюс дожди. Для выделения богатого и качественного нектара ночная температура не должна опускаться ниже 12 градусов, но случилось то, что случилось», - поделился Максим.

По словам пчеловода, в этом году количество акациевого меда на 80 процентов меньше, чем в предыдущие годы.

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