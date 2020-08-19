Стройные ряды партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе потрескивают, а местами трещат.

Часть партийной элиты обсуждает переход под знамёна Майи Санду после президентских выборов, другая часть и вовсе собирается разбрестись по формированиям на основе профессиональных интересов - или перейти в ПЕСДу Кавкалюка, или к унионистам Цыку, или даже начать сольный проект.

Поэтому Нэстасе, у которого перспективы во втором туре президентских выборов в ноябре все еще куда менее перспективны, чем у Санду, изо всех сил работает - вот ест плов с протестующими аграриями, вот пишет письма в Брюссель за Беларусь, вот обсуждает кризис с послом Японии.

Но, наверное, сколько бы усилий Нэстасе не приложил, а главным для спасения партийных рядов от раскола будет проигрыш Санду на выборах, причем проигрыш должен быть уверенным и основательным.

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