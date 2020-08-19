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Ион Чебан гордится проектом, который инициировал в качестве примара: «Одни были настроены скептически, другие верили в нас»
19.08.2020

Примар столицы Ион Чебан гордится проектом по очистке русла реки Бык, сообщает ТРИБУНА.

«Одни были настроены скептически, другие поверили в нас, и это нас мотивирует. Работы по очистке русла реки Бык на участке от ул. Петру Рареш до ул. Фередеулуй завершены. В настоящее время ведутся работы на участке 2: ул. Петру Рареш – ул. Михая Витязул, где уже произведены работы длиной около 330 метров», – сообщил он.

В то же время, примар сказал, что текущие мероприятия более сложно проводить из-за увеличения количества осадка, но работы продвигаются, чтобы завершить проект в установленные сроки. За ситуацией ежедневно следят специалисты.

«Ежедневно на объекте работают бригады в составе 4 экскаваторов, бульдозера и 6 грузовиков, обеспечивая транспортировку осадка в карьер, обустроенный на улице Гидигич. Для увеличения скорости потока воды параллельно с раскопками на русле реки Бык также проводятся работы по очистке от древесной растительности. При необходимости Î.M. „Asociația de gospodărire a Spațiilor Verzi” («Ассоциация управления зелеными насаждениями») будет дополнительно обучать рабочих и предоставит специализированную технику», – сказал Чебан.

Крайний срок завершения работ по очистке русла реки Бык – 10 сентября 2020 г. Стоимость проекта составляет около 3,5 млн. леев, средства предусмотрены в муниципальном бюджете на 2020 г.

Кристина Пендя


 
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