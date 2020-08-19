Ушла из жизни легенда молдавской моды, стилист, основатель фонда ArtPodium Валентина Радченко

Ушла из жизни стилист, основатель фонда ArtPodium Валентина Радченко. Легенда молдавской моды - ее знали в Кишиневе практически все.

Светлая память.

Из интервью "КП"

- К чему вообще стремится молдавская мода?

- Стремиться мы можем куда угодно и обещать разное, как сейчас многие делают. Но мы не обещаем нашим модельерам золотые горы. Мы просто даем им возможность проявить себя, «прозвучать» хотя бы раз в год в своей стране, а затем, возможно, и за границей. При этом хочу отметить: у нас очень много талантливых ребят, но в Молдове в ближайшие 50 лет такое количество талантов востребовано не будет.

- То есть вы не верите в светлое будущее молдавской моды?

- В ближайшие 50 лет — нет. Сейчас, правда, есть некие просветы: открываются новые дизайнерские студии, салоны авторской одежды... Но наша легкая промышленность в таком состоянии, что о светлом будущем говорить не приходится. А ведь та «брендовая» одежда, что продается в наших магазинах, очень уступает той, что делают молдавские модельеры..

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