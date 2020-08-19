Молдову облюбовали румыны и украинцы

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Общество
Наша республика не самая известная в сфере туризма. Национальное бюро статистики опубликовало официальные данные о туристах, которые приезжают ознакомиться с Молдовой.
Чаще всего к нам приезжают путешественники из соседних стран:
Румыния - 30,4%
Украина - 15,4%
Россия - 9,6%,
Италия - 5,0%
Турция - 4,9%,
США - 4,2%,
Германия - 4,0%,
Великобритания - 2,6%,
Франция - 2,2%,
Польша и Израиль - 1,5%.
В этом году из-за пандемии коронавируса, количество иностранных туристов снизилось на 73,6%, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, и туристические объекты Молдовы несут серьезные убытки.
Автор: Михаил Генчу
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