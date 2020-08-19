Молдову облюбовали румыны и украинцы

Наша республика не самая известная в сфере туризма. Национальное бюро статистики опубликовало официальные данные о туристах, которые приезжают ознакомиться с Молдовой.

Чаще всего к нам приезжают путешественники из соседних стран:

Румыния - 30,4%

Украина - 15,4%

Россия - 9,6%,

Италия - 5,0%

Турция - 4,9%,

США - 4,2%,

Германия - 4,0%,

Великобритания - 2,6%,

Франция - 2,2%,

Польша и Израиль - 1,5%.

В этом году из-за пандемии коронавируса, количество иностранных туристов снизилось на 73,6%, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, и туристические объекты Молдовы несут серьезные убытки.

Автор: Михаил Генчу