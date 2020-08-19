Министр, о риске переноса президентских выборов 1 ноября

В настоящее время нет предпосылок для переноса или отмены президентских выборов 1 ноября, в условиях пандемии COVID-19, всё-таки ситуация может измениться. С заявлением по этому поводу выступила министр Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты, Виорика Думбрэвяну, сообщает ТРИБУНА.

Думбрэвяну заявила в рамках передачи „Atitudini” («Отношение») от Sputnik Moldova, что идет подготовка к проведению выборов во время пандемии.

«При ЦИК создана рабочая группа, в которую также входят специалисты в области здравоохранения. Составлена инструкция, в которой очень четко прописаны меры, которые необходимо предпринять до и во время выборов. Эта инструкция подтверждена Чрезвычайной Национальной Комиссией Общественного Здравоохранения и будет опубликована.

Несомненно, меры защиты будут соблюдены не только членами избирательных советов, но и избирателями – речь идет о флюидизации, вентиляции, дезинфекции и т. д., в том числе для групп, находящихся в зоне риска. На данный момент нет предпосылок для того, чтобы президентские выборы не состоялись, но все зависит от эпидемиологической ситуации», – пояснила она цитируемому источнику.

Министр подчеркнула: «Я повторяю, что решение не может быть получено только специалистами на уровне министерства, оно может быть одобрено только на высоком и межотраслевом уровне».

Кристина Пендя