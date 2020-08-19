Падение рейтинга Андрея Нестасе

В значительной мере успех Нэстасе в 2015-2018 объясняется тем, что он первым из политических оппозиционеров организовал и возглавил уличные акции протеста против Плахотнюка. В его исполнении митинги выглядели искренне, отчаянно, естественно. Уличные протесты - природная среда обитания такого политика, как Андрей Андреевич.

За прошедшие годы он мог, да и должен был, наверное, вырасти над собой, перерасти образ уличного Уленшпигеля, продемонстрировать навыки ее только говоруна, но и администратора, менеджера. Возможностей было для этого множество, но ни одной из них он не воспользовался. А с убытием Плахотнюка и необходимость в Уленшпигеле-Нэстасе сама собой отвалилась. Отсюда и центробежные процессы в Платформе ДиП.

Додон слишком карикатурен, слишком слаб в роли диктатора, чтобы его можно было рассматривать всерьёз и всерьёз же организовывать против него протесты. На противодействии Додону вырасти не получается. И это одна из главных причин, почему Андрей Нэстасе, обычно лидировавший в опросах, по сравнению с Майей Санду, в последний год резко сдал. Он не научился бороться с кем-либо кроме Плахотнюка, но #ВладГергич убыл на солнечный берег и не собирается возвращаться. А без него Нэстасе просто не нужен.

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