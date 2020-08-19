"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником

Наташа Королева бурно отреагировала на фотографию, выложенную ее мужем Сергеем Глушко (настоящее имя стриптизера Тарзана). Увидев неожиданный снимок, певица высказалась прямо.

Сергей Глушко обнародовал фотографию, которую подписал крайне провокационно. "Охххх! Хорошо вчера погуляли.... сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок)))) Блондинка и Брюнетка .... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил стриптизер Тарзан.

Публикация получила множество комментариев, в том числе от Наташи Королевой. "Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!" – эмоционально высказалась исполнительница. Глушко немедленно отреагировал на слова супруги. "Любимая! Это не то, что ты подумала!" – обратился к жене стриптизер.

На снимке танцовщик запечатлен лежащим на кровати в обнимку с двумя змеями – темной и ярко-желтой. Именно так выглядят "блондинка и брюнетка". Как предположили подписчики, Глушко сфотографировался с удавами. Очевидно, что эмоциональная переписка стриптизера с Королевой была шуткой.

Отметим, что Наташа Королева и Сергей Глушко вместе уже почти 20 лет. Каждый год они празднуют день свадьбы. Супруги не боятся признаваться друг другу в любви публично, смело делятся пикантными фото и видео.

Также артисты каждый год отмечают День абрикосового варенья – так они называют дату знакомства. "Это было первое наше с Сергеем свидание у него дома, где был только чай каркаде и от его мамы – баночка абрикосового варенья. Я же принесла с собой купленный по дороге виски, я ведь в гости с пустыми руками не хожу. Подумала: "Наверное, логично купить виски, не торт же".

И все так нормально идет, Сергей разливает чаек, предлагает виски. Но я не пью, я же за рулем. И он так подносит стакан, но не пьет. И смотрит на мою реакцию. Оказалось, в бутылке была подкрашенная вода. Мне было так стыдно! Это на первом-то свидании! В общем, с виски не сложилось, а вот с абрикосовым вареньем очень даже – оно было вкусным, потому что мама Нина знает в варенье толк. С тех пор это наш личный праздник – Абрикосовое варенье", – рассказала в интервью Наташа Королева.

Наталья АРЯЕВА