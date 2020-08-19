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Экономика
Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев рискует простоять пустым ближайшие два-три года.
19.08.2020

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, соединяющий газотранспортные системы Румынии и Молдовы, рискует простоять пустым ближайшие два-три года. 

Румынская Transgaz, управляющая газопроводом, подтвердила, что не имеет заявок на заполнение трубы топливом минимум до конца 2020-го, пока действует контракт Молдовы на поставки со стороны "Газпрома". 

Кроме того, есть большая вероятность, что зимой соглашение с российским гигантом будет продлено на два-три года вперед и тогда труба вновь окажется не востребованной.

В Бухаресте отдают себе отчет, что ценовую политику без промышленной добычи газа на черноморском шельфе Румыния проигрывает. Газпромовское топливо обходится конечному потребителю в Молдове (с учетом затрат на добычу, транспортировку и распределение) в 9,47 доллара за мегаватт-час, в то время как в Румынии одна лишь добыча газа из недр при сегодняшних объемах и технической оснащенности стоит столько же. То есть конечный потребитель заплатит за румынский газ 9,47 доллара лишь за добычу из недр, а потом еще будет платить сверх этого за транспортировку и прочие технические аспекты.

Можно сказать с высокой долей вероятности, что тема альтернативных энергомаршрутов из президентской кампании благополучно ушла. Это, конечно, страстных поклонников русофобии не остановит, это не исключает газовых войн в Украине, но пока факты таковы.

@Telegram GK


 
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