Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев рискует простоять пустым ближайшие два-три года.

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, соединяющий газотранспортные системы Румынии и Молдовы, рискует простоять пустым ближайшие два-три года.

Румынская Transgaz, управляющая газопроводом, подтвердила, что не имеет заявок на заполнение трубы топливом минимум до конца 2020-го, пока действует контракт Молдовы на поставки со стороны "Газпрома".

Кроме того, есть большая вероятность, что зимой соглашение с российским гигантом будет продлено на два-три года вперед и тогда труба вновь окажется не востребованной.

В Бухаресте отдают себе отчет, что ценовую политику без промышленной добычи газа на черноморском шельфе Румыния проигрывает. Газпромовское топливо обходится конечному потребителю в Молдове (с учетом затрат на добычу, транспортировку и распределение) в 9,47 доллара за мегаватт-час, в то время как в Румынии одна лишь добыча газа из недр при сегодняшних объемах и технической оснащенности стоит столько же. То есть конечный потребитель заплатит за румынский газ 9,47 доллара лишь за добычу из недр, а потом еще будет платить сверх этого за транспортировку и прочие технические аспекты.

Можно сказать с высокой долей вероятности, что тема альтернативных энергомаршрутов из президентской кампании благополучно ушла. Это, конечно, страстных поклонников русофобии не остановит, это не исключает газовых войн в Украине, но пока факты таковы.

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