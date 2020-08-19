19 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ожидает ли Молдову минский сценарий
19.08.2020

Возможно ли, что в Молдове произойдет нечто подобное минским событиям, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

Дестабилизация обстановки в результате уличных протестов, в принципе, возможна всегда и в любом государстве, так как "давление улицы" — фактор, который нельзя недооценивать. В ноябре в Молдове должны состояться президентские выборы, и в связи с этим возникает вопрос — не пойдет ли дальше развитие ситуации по минскому сценарию. Политолог Владимир Брутер полагает, что в Молдове нет фигуры, подобной Лукашенко, которая вызывала бы такое разочарование у части электората.

"Минский сценарий в Молдове в целом невозможен, потому что нет своего Лукашенко, нет усталости от него и разочарования в нем. Но я бы не исключал возможности различных вариантов, учитывая, что судя по всему, Молдову ждет ремейк выборов четырехлетней давности", - заявил Брутер.

Политолог констатировал, что новых людей в молдавской политике, по крайней мере, заметных и популярных у электората, за прошедшие с момента предыдущих выборов годы, не появилось. Многое, конечно, будет зависеть от результата выборов, но после них не исключена и определенная попытка имитировать недовольство электората итогами этих выборов. В то же время, подчеркнул Брутер, в РМ не реализуется минский сценарий еще и потому, что в Молдове невозможны серьезные нарушения и фальсификации результатов выборов.

"Я не думаю, что кто-то из молдавских кандидатов в первом туре получит 80 процентов голосов. Результаты молдавских выборов все-таки находятся под пристальным контролем. И если большая часть общества будет уверена, что выборы прошли более-менее прозрачно, то недовольство итогами если и будет, то незначительным", - заключил Брутер.


 
Количество просмотров:
143
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.