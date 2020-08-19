Ожидает ли Молдову минский сценарий

Возможно ли, что в Молдове произойдет нечто подобное минским событиям, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

Дестабилизация обстановки в результате уличных протестов, в принципе, возможна всегда и в любом государстве, так как "давление улицы" — фактор, который нельзя недооценивать. В ноябре в Молдове должны состояться президентские выборы, и в связи с этим возникает вопрос — не пойдет ли дальше развитие ситуации по минскому сценарию. Политолог Владимир Брутер полагает, что в Молдове нет фигуры, подобной Лукашенко, которая вызывала бы такое разочарование у части электората.

"Минский сценарий в Молдове в целом невозможен, потому что нет своего Лукашенко, нет усталости от него и разочарования в нем. Но я бы не исключал возможности различных вариантов, учитывая, что судя по всему, Молдову ждет ремейк выборов четырехлетней давности", - заявил Брутер.

Политолог констатировал, что новых людей в молдавской политике, по крайней мере, заметных и популярных у электората, за прошедшие с момента предыдущих выборов годы, не появилось. Многое, конечно, будет зависеть от результата выборов, но после них не исключена и определенная попытка имитировать недовольство электората итогами этих выборов. В то же время, подчеркнул Брутер, в РМ не реализуется минский сценарий еще и потому, что в Молдове невозможны серьезные нарушения и фальсификации результатов выборов.

"Я не думаю, что кто-то из молдавских кандидатов в первом туре получит 80 процентов голосов. Результаты молдавских выборов все-таки находятся под пристальным контролем. И если большая часть общества будет уверена, что выборы прошли более-менее прозрачно, то недовольство итогами если и будет, то незначительным", - заключил Брутер.