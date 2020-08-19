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Политика
«С точки зрения идеалов демократии Лукашенко больший демократ, чем демократы и либералы»
19.08.2020

Основной вопрос любой социальной революции- вопрос о собственности, считает политический аналитик, историк Виктор Степанюк.

«После Лукашенко собственность очевидно раздадут и разворуют под контролем  умников из МВФ и ВБ, - написал экс-вице-премьер на свое страничке в Facebook. - Крупное, конкурентноспособное производство очевидно будет раздавлено или разобрано иностранными компаниями. Лукашенко не решился создавать народные, кооперативные предприятия, чтобы народ, рабочие коллективы стали собственниками своих заводов и фабрик. И в этом одна из его ошибок.

Лукашенко, безусловно, останется в истории Беларуси, потому что, будучи антиреспубликанцем и  авторитарным правителем, все-таки в сложнейшее  время обеспечил экономическое процветание страны и большинства белорусского народа на некоторых принципах социального государства. Маловероятно, что следующая власть сможет дать процветание большинству белорусского народа.

С точки зрения идеалов демократии и формальной логики Лукашенко больший демократ, чем демократы и либералы, которые доведут Беларусь до разорения и отдадут собственность олигархии... Конечно, политики, в том числе авторитарные, мудрые, добрые, незаменимые должны учиться. В том числе знать закон о циркуляции  элит... Готовить кадры и вовремя уходить. Необязательно ждать  революций, чтобы читать  работы Парето, Моски, Макиавелли, Маркса, Прудона, Шарпа и т.д.».


 
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